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Denizli'de uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü çarşaflara tutunarak kaçmaya çalıştı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü, evin balkonundan birbirine bağladığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalıştı. Ancak jandarma ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, 5. kattaki evin balkonundan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalıştı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.E'nin (33) ilçede bir apartmanın 5. katındaki dairede saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin apartmana girdiğini gören İ.E, evdeki çarşafları birbirine bağlayarak balkondan sarkıttı.

2. kat seviyesine kadar çarşaflara tutunarak inen İ.E, zemine atlayarak kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekibince yakalanan İ.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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