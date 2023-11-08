Denizli'de trafik kazası: 26 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ateşi Aydın'ın Kuşadası ilçesine düşerken, kazada 26 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Z.B. ve yolcu konumunda bulunan ağabeyi Murat Bedir (26) sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Murat Bedir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü Z.B. ise Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Z.B. tedavi altına alındı. Bedir'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Bedir'in 9 Kasım Perşembe günü İzmir Kadife Kale Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Bornova Kavaklıdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN