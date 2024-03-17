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Denizli'de su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 31 gün önce boş su kanalına düşerek yaralanan İsmail Kıras (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 31 gün önce boş su kanalına düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

???????Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen İsmail Kıras (40) Denizli Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını yitirdi.

Kıras, 16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'nde boş su kanalı kenarında arkadaşlarıyla sohbet ederken dengesini kaybederek kanala düşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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