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Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesiyle ilgili denetim yapıldı.

Denizli'de temel ihtiyaç malzemelerindeki KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesiyle ilgili denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde temel ihtiyaç ürünlerindeki yüzde 10'luk indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını denetledi.

Ekipler, market arabalarına koydukları temel ihtiyaç ürünlerini kasadan geçirerek etiketleri karşılaştırdı.

Devam eden kontrollerde marketlerin genel olarak düzenlemeye uydukları görüldü.

Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

AA / Çağatay İğci - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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