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Denizli'de kuzu ve oğlak üreticilerine 25 milyon 716 bin 570 lira destek ödendi

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Denizli'de kuzu ve oğlak üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programları kapsamında toplam 25 milyon 716 bin 570 lira ödeme yapıldı. Kentte 1100 işletmedeki 54 bin 828 kuzu ve oğlak için sağlanan destek, küçükbaş hayvancılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Denizli'de kuzu ve oğlak üreticilerine toplam 25 milyon 716 bin 570 lira destekleme ödemesi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü destekleme programları kapsamında kentteki üreticilere yönelik ödemeler gerçekleştirildi.

Denizli'de 1100 işletmede yetiştirilen 54 bin 828 kuzu ve oğlak için 25 milyon 716 bin 570 lira destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, kentte tarımsal üretim ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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