Denizli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Denizli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu iki iş yerinde hasar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta 2 katlı bir iş yerinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yan binanın 2. katındaki başka bir iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 2 iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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