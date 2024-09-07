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Denizlerde av yasağı sona erdi, Karabük'te balık tezgahları hareketlendi

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Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karabük'te balıklar tezgahları hareketlendi. Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda yerini alan hamsi ve mezgitin kilogramı 200, sardalyanın ise 150 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Serdar Kılıç, bu yıl vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Tezgaha palamut, istavrit, mezgit, hamsi ve çinekop çeşitlerinin geldiğini belirten Kılıç, 'Hamsi ve mezgitin kilogramı 200 lira, sardalya 150 lira, palamutun tane fiyatı ise boyuna göre 40-70 lira arası değişiyor. Vatandaşlar memnun, talep çok.' ifadesini kullandı.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karabük'te balıklar tezgahları hareketlendi.

Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Tezgahlarda yerini alan hamsi ve mezgitin kilogramı 200, sardalyanın ise 150 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Serdar Kılıç, AA muhabirine, bu yıl vatandaşların balığa doyacağını söyledi.

Tezgaha palamut, istavrit, mezgit, hamsi ve çinekop çeşitlerinin geldiğini belirten Kılıç, "Hamsi ve mezgitin kilogramı 200 lira, sardalya 150 lira, palamutun tane fiyatı ise boyuna göre 40-70 lira arası değişiyor. Vatandaşlar memnun, talep çok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Serdar Kılıç Zonguldak Ekonomi Güncel Bartın

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