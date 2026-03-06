DENEYAP Teknoloji Atölyelerine başvurular sürüyor

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin 2026 öğrenci seçme süreci başvuruları, 30 Mart'a kadar devam edecek.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile öğrenciler, 36 ay boyunca tamamen ücretsiz verilen teknoloji eğitimleri sayesinde hayallerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor.

Türkiye sınırlarını aşarak 4 ülkede daha uygulanan program, gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirirken genç zihinleri teknoloji geliştiren geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak teknoloji atölyelerine dahil olabilecek. 3 aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

İlk aşama olan elektronik sınavının ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor. Son aşama olan uygulama sınavında ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

Bu yıl öğrenci seçme süreci başvuruları "www.deneyap.org" adresinden çevrim içi alınacak. Başvurular, 30 Mart'ta sona erecek.

Bugüne kadar 591 bin 977 başvuru, 44 bin 615 öğrenci ve 10 bin 802 mezun ile binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP'ta 14 bin 151 eğitmen görev aldı.

2024 yılında 156 bin başvuru ile programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmeye devam ediyor.