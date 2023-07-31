Demre'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde 14.35 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarı ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.