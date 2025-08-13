Demre'de 5. Geleneksel Taş Beach Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Taş Beach Voleybol Turnuvası, 24 takımın katılımıyla başladı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, herkesi voleybol heyecanına ortak olmaya davet etti.

Antalya'nın Demre ilçesinde 5. Geleneksel Taş Beach Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Turnuvayı artık geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Duran, herkese de bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Duran, turnuvaya 24 takımın katıldığını belirterek, sporculara başarılar diledi.

Turnuva 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
