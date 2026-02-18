Gültekin Uysal: Garibanın Sofrasında İftar Edeceğinize, Az Yiyin, Çalmayın

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Garibanın sofrasında iftar edeceğinize, az yiyin, çalmayın, yolsuzluk yapmayın, Milletin malını yandaşlara peşkeş çekmeyin, memleketin servetini üç beş kişiye transfer etmeyin, çalışana, emekliye, memura hakkını verin de sofraları ile iftihar edin. Milletimize hayırlı bir Ramazan ayı, iktidar sahiplerine biraz vicdan, biraz insaf, nefislerinin biraz olsun önüne geçebildikleri bir ay diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA