Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, okul ziyaretlerinde bulundu.

Bayguş, Demirköy Fatih Ortaokulu ile İğneada Atatürk İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bayguş, öğrencilerle birlikte etkinlik gerçekleştirdi.

Bayguş, daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Başkan Bulut, spor kulüpleri yöneticileriyle buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Bulut, bir restoranda gerçekleştirilen programda, kulüp yöneticilerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Spora ve sporculara çok önem verdiklerini ifade eden Bulut, amatör sporun gençler için bir okul, kent için ise güçlü bir ortak değer olduğunu belirtti.

Kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren amatör kulüplerin her zaman desteklenmesi gerektiğini dile getiren Bulut, "Kırklareli'nde sporun her dalda daha da güçlenmesi, gençlerimizin sporla büyümesi için amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Bulut daha sonra kulüplerin ihtiyaçlarına ilişkin yöneticilerden bilgi aldı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş ile Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, yönetim kurulu üyeleri ve spor kulüpleri yöneticileri katıldı.