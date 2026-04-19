Haberler

Demirköy'de TOKİ konutları yapımı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy ilçesinde TOKİ tarafından 1. etap toplu konut yapımına başlandığı açıklandı. Belediye Başkanı Recep Gün, projede 146 daire ve 8 dükkan olacağını belirtti.

Demirköy ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 1. etap toplu konutların yapımına başlandı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gün, gazetecilere, ilçede konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ konutlarının inşasına başlandığını belirtti.

TOKİ projesinde 146 daire ve 8 dükkanın yer alacağını ifade eden Gün, "İlçemizin gelişimine katkı sunacak bu projenin, sosyal ve ekonomik anlamda da ilçemize önemli bir değer katacağına inanıyorum. İlk etap çalışmalarıyla birlikte ilçemiz için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. İlçemize yakışır projeleri hayata geçirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nihat Evren
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

