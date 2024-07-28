Demirköy Belediyesi Motosiklet Festivali

Demirköy Belediyesince motosiklet festivali düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında motosiklet dernekleriyle iş birliğinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 1500 motosiklet ile 3 bin motosiklet tutkunu katıldı.

İlçe meydanında toplanan motosikletliler Tepebaşı mevkisindeki Enver Kara mesire alanına ulaştı.

Çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde yerel sanatçılar konser verdi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, motosiklet tutkunlarını festivalde buluşturduklarını söyledi.

Festivale katılan herkese teşekkür eden Gün, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Daha sonra hediye çekilişi yapıldı.