Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Demirdöven Barajı Pasin Ovası'nda 100 bin dönüm arazinin sulama ihtiyacını karşılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı, Pasin Ovası'ndaki 100 bin dönüm arazinin sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Baraj sayesinde kuraklıktan kurtulan arazilerde hasadı tamamlayan çiftçiler, verim ve kazançlarının arttığını söylüyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı Pasin Ovası'ndaki kuraklığa çare olup mahsul artışı sağladı.

Demirdöven Barajı, Pasin Ovası'ndaki 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Kuraklığa karşı yaptırılan barajdan memnun olan çiftçiler, lahana, fasulye, ayçiçeği ve patates hasadı tamamladı.

Çiftçilerden Oğuzhan Samancı, 1995-1996 yıllarından sonra bölgedeki arazilerde verim artışı olduğunu söyledi.

Yıllardır dedelerinden kalan toprakları ektiklerini belirten Samancı, "Ortalama 50 dönüm ağır mahsulümüz var. Geçmiş dönemde bu verimi topraklardan alamıyorduk." dedi.

Samancı, baraj sayesinde toprakların kuraklıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dedelerimiz anlatır, bu arazilerde çok kuraklık varmış. Demirdöven Barajı'ndan sonra topraklarımızın verimi, ürünlerimizin artışı ve kazancımız daha fazla olmaya başladı. Dev lahanalarımız, patates, fasulye ve ayçiçeği gibi ağır mahsul tarım ürünleri de ekiyoruz. Barajdan sonra mahsullerimizde inanılmaz derecede artış ve verimlilik olmaya başladı. Bu da çiftçiler için büyük bir avantaj. Büyük gelir elde etmeye başladık. Emeği geçen devlet büyüklerimizden ve bu işe vesile olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA
Paşinyan Antalya'da cebine attığı muzu kasaya koydu11

Yemeğe kıyamıyor! Antalya'dan cebine attığı muzu bakın ne yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
TIR dorsesi cephaneliğe dönmüş! 187 Beretta tabanca ele geçirildi, koltuklardan da silah çıktı

Tır değil cephanelik! Yakalanan kaçak silahın değeri tam bir servet

Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

Youssef En-Nesyri'den tarihi gol!
Denizde yüzerken yıldırım çarptı! Genç adam yaşam mücadelesi veriyor

Böyle bir şey milyonda bir olur! Denizde yüzerken başına gelene bakın

Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı