Haberler

Demirci'de kiraz hasadı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli kirazın hasadı başladı. Üreticiler bu yıl rekoltenin iyi olduğunu belirtirken, kirazlar kalibrelerine göre 50-100 lira arasında satılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazının hasadına başlandı.

Yaklaşık 20 bin dekarlık üretim alanına sahip ilçede üreticiler, gün boyu bahçelerinde kiraz topluyor.

İlçe merkezinden başlayan hasat, Ağustos ayı boyunca yüksek rakımlı kırsal mahallelerde devam ediyor.

Toplanan kirazlar 24 ile 32 kalibre arasında numaralandırılarak firmalara teslim ediliyor.

Bölgede 15 yıldır kiraz yetiştiren Fatih Çıracı 4 dönümlük alanda 80 ağaçla üretim yaptığını belirtti.

Rekoltenin bu yıl iyi olduğunu anlatan Çıracı, "Geçen yıl don sebebiyle ürün alamamıştık. Bu sene beklentimizin üzerinde ürün alıyoruz. Kirazlarımızın kalibre oranı gayet güzel. Bunun sebebi de bahar aylarında sağanak yağmurların etkili olması. Kalibresine göre 50-100 lira arasında satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Mucizeler yaratarak ligde kalan Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu
Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Melis Sezen'in saklı cenneti! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış