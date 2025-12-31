Haberler

Demirci'de tarihi binanın halı merkezine dönüştürülmesine ilişkin protokol imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 120 yıllık tarihine sahip okul binasında halıcılık geleneğinin yaşatılması amacıyla hazırlanan 'Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Projesi' için imza töreni düzenlendi. Proje ile kültürel miras korunacak ve kadınlara ekonomik fırsatlar sunulacak.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki köklü halıcılık geleneğinin ilçedeki 120 yıllık tarihi okul binasında yaşatılmasına ilişkin hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Demirci Belediyesinin hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı "Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Projesi" için Zafer Kalkınma Ajansı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara protokolü imzaladı.

Kara, Demirci'nin halıcılık geleneğinin yüzyıllardır ilçe topraklarında yaşatıldığını belirtti.

Projeyle kültürel mirasın korunacağını, tarihi yapının ise ilçeye kazandırılacağını anlatan Kara, "Özellikle kadınlarımızın üretime katılacağı, meslek edineceği ve ekonomik gelir elde edeceği bir merkez oluşturuyoruz. Demirci halısını sadece yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda tanıtımını güçlendirerek marka değerini artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül