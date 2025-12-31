Demirci'de tarihi binanın halı merkezine dönüştürülmesine ilişkin protokol imzalandı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki köklü halıcılık geleneğinin ilçedeki 120 yıllık tarihi okul binasında yaşatılmasına ilişkin hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Demirci Belediyesinin hazırladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı "Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Projesi" için Zafer Kalkınma Ajansı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara protokolü imzaladı.

Kara, Demirci'nin halıcılık geleneğinin yüzyıllardır ilçe topraklarında yaşatıldığını belirtti.

Projeyle kültürel mirasın korunacağını, tarihi yapının ise ilçeye kazandırılacağını anlatan Kara, "Özellikle kadınlarımızın üretime katılacağı, meslek edineceği ve ekonomik gelir elde edeceği bir merkez oluşturuyoruz. Demirci halısını sadece yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda tanıtımını güçlendirerek marka değerini artıracağız." ifadelerini kullandı.