Demirci'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
Manisa'nın Demirci ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Demirci Akıncıları Anıtı'ndan Hışır tepesine kadar sürdü ve burada Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadele anlatıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Sarıçayır mevkisindeki Demirci Akıncıları Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin de katıldı.
Etkinlik, Hışır tepesinden tekrar anıta dönülmesiyle son buldu.
Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Kara, yürüyüşe katılan öğrencilere Demirci Akıncıları'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi anlattı.