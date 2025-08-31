Demirci'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı Etkinlikleri

Demirci'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Demirci Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara ile ilçe protokolü katıldı.

Mahmutlar, Söğütçük ve Ören Mahallesi halk oyunları ekipleri yöresel kıyafetleriyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü oryantiring sporcuları da kortej de yer aldı.

Vatandaşlar marşlar ve şarkılar eşliğinde bayraklarla Türk bayraklarıyla konser alanına kadar yürüdü.

Kutlamalar kapsamında Ece Mumay konser verdi.

Demirci Belediyesi, yürüyüş öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.