Demirci'de atıl arazilere meyve ağaçları dikiliyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediyenin boş arazilerine meyve fidanları dikilmeye başlandı.

İlçede tarımsal üretimi desteklemek ve belediye kaynaklarının daha verimli kullanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında belediyeye ait olan boş arazilere, zeytin, ceviz ve badem fidanları dikilecek.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, toprağa sahip çıkmayı, atıl durumda bekleyen belediye arazilerini üretime kazandırmayı önemsediklerini belirtti.

Zeytin, ceviz ve badem gibi bölgeye uygun ekonomik değeri yüksek ürünleri Demirci'nin yarınları için diktiklerini ifade eden Kara, "Bu projeyle hem belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de ilçemizde tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Zamanla büyüyen her fidan, Demirci'nin bereketine bereket katacak." dedi.