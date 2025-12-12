Demirci'de atıl arazilere meyve ağaçları dikiliyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla belediyenin boş arazilerine zeytin, ceviz ve badem fidanları dikilmeye başlandı. Belediye Başkanı Erkan Kara, projenin amaçlarını ve bölgeye kazandırılacak ekonomik değerleri açıkladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde belediyenin boş arazilerine meyve fidanları dikilmeye başlandı.
İlçede tarımsal üretimi desteklemek ve belediye kaynaklarının daha verimli kullanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında belediyeye ait olan boş arazilere, zeytin, ceviz ve badem fidanları dikilecek.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, toprağa sahip çıkmayı, atıl durumda bekleyen belediye arazilerini üretime kazandırmayı önemsediklerini belirtti.
Zeytin, ceviz ve badem gibi bölgeye uygun ekonomik değeri yüksek ürünleri Demirci'nin yarınları için diktiklerini ifade eden Kara, "Bu projeyle hem belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de ilçemizde tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Zamanla büyüyen her fidan, Demirci'nin bereketine bereket katacak." dedi.