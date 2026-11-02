DEM Parti, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik teklifi verdi

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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan milyonlarca çalışanın yaşadığı eşitsizliğin giderilmesi amacıyla kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kademeli emeklilikte adalet için kanun teklifimizi verdik! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca emekçinin yaşadığı eşitsizliğe son vermek amacıyla; Prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlayan emekçilerin yaş şartına takılmadan emekli olabilmesini, emeklilikte yıllardır süren adaletsizliğin giderilmesini, sosyal güvenlikte eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Emeklilik hakkı yılların emeğinin karşılığıdır, gasp edilemez! Emeklilikte adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA