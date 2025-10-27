Haberler

Define Çetesi Operasyonunda 15 Tutuklama

Ankara merkezli 5 ilde, kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 15'i tutuklandı. Mağdurların 13 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Ankara merkezli 5 ilde, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan "define çetesi"ne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı. Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti.

Zanlıların, 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
