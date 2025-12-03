Deepseek, En Üst Düzeyde Verimlilik ve Performans Sunan Yeni Yapay Zeka Modellerini Tanıttı

HANGZHOU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çinli yapay zeka teknolojisi firması DeepSeek, pazartesi günü yeni iki yapay zeka modeli DeepSeek-V3.2 ve onun yüksek hesap kabiliyetine sahip sürümü olan DeepSeek-V3.2-Speciale'yi resmen tanıttı.

Şirketin verdiği bilgilere güçlü bir pekiştirmeli öğrenme protokolü kullanan ve eğitim sonrası hesaplamayı ölçeklendiren DeepSeek-V3.2, GPT-5 ile benzer bir performansa sahip. Şirketin tanıttığı modeller, üstün akıl yürütme performansı ve vekil performans sergilerken yüksek hesaplama verimliliğini dengeliyor.

Yapay zeka modeli sektöründeki önde gelen küresel teknoloji şirketleri arasındaki rekabet artıyor. OpenAI, ağustosta tanıttığı önde gelen modeli GPT-5'i şimdiye kadar geliştirilen en akıllı ve en hızlı model olarak niteliyor. Google ise en son yapay zeka sistemi olan Gemini-3.0-Pro'yu kasım ayında duyurdu.

Şirketin yayımladığı makaleye göre yüksek hesaplama kabiliyetine sahip DeepSeek-V3.2-Speciale, GPT-5'ten daha iyi performans sergiliyor ve Gemini-3.0-Pro'ya benzer bir akıl yürütme yetkinliği ortaya koyuyor. DeepSeek-V3.2-Speciale, hem 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı hem de Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya seviyesinde performans gösterdi.

Bu modelde kilit öneme sahip bir teknik atılım olan DeepSeek Seyrek Dikkat mekanizması, uzun bağlamlı senaryolarda model performansını korurken hesaplama karmaşıklığını önemli ölçüde azaltıyor.

Temmuz 2023'te kurulan DeepSeek, büyük dil modelleri ve çok modlu yapay zeka teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesine odaklanıyor.