Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla 36 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Yıldızlarla dolu kadro bile yetmedi! 1. Lig'de küme düştüler

Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı

Daha 22 yaşında! Bir hiç uğruna hastanede yaşam savaşı veriyor
Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı

90+4'te duygusal son! Belki de bu golle sezon sonu küme düşecekler
Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
Esenler Erokspor kazandı, Sakaryaspor 1. Lig'e veda etti

Yıldızlarla dolu kadro bile yetmedi! 1. Lig'de küme düştüler

Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Silivri'de yeni duruşma salonu inşasının 1 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor

İstanbul'a tam 11 bin metrekarelik alana yapılıyor! 1 aya açılacak