Canlı bomba eylemcisi yakalandı - Haberler

Canlı bomba eylemcisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ'lı Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ'lı Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel