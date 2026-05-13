Bilecik merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bilecik merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'a yaklaşık 255 milyon lira finansal kaynak sağladığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a, yasa dışı kayıtsız para alışverişi yöntemi kullanarak yaklaşık 255 milyon lira finansal kaynak sağladığı iddia edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Bilecik merkezli Hatay, Burdur, Sakarya, İzmir ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
