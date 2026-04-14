Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgütle bağları sürdürmek için para yardımı yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde aramalar devam ediyor.

İSTANBUL'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine para aktararak örgütten kopmalarını engelledikleri tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere para yardımı yaptıkları belirlenen, Suriye'de bulunan DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine ve eşlerine maddi destek sağlayarak örgütsel bağın sürdürülmesine yönelik finans faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen ve çatışma bölgesindeki kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

