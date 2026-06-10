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Şanlıurfa Merkezli 21 İlde Deaş'a Finans Operasyonu: 47 Gözaltı

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Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finansman sağladıkları iddiasıyla 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin 108 milyon lira işlem hacmiyle örgüte para aktardığı belirlendi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve finansman sağlama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "MASAK incelemeleri sonucunda, toplam 108 milyon lira işlem hacmi bulunan ve terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şekilde para toplayarak örgüt bölgelerine aktardıkları" belirlendi.

Operasyonlarda, bir miktar Avro, bir adet yivsiz av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: ANKA
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