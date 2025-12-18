Ahmet Davutoğlu'ndan Tim Başkanı Mustafa Gültepe'ye Ziyaret

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) ziyaret ederek TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetiyle bir araya geldi.

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) ziyaret ederek TİM Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ve heyetiyle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede; ihracatçılarımızın sorunları başta olmak üzere dünya ve Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Ülkemiz ihracatının önümüzdeki dönemde ulaşması gereken hedefler doğrultusunda partimizin yol haritaları üzerine istişarelerde bulunuldu."