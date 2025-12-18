Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Tim Başkanı Mustafa Gültepe'ye Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret ederek, ihracatçıların sorunları ve Türkiye ekonomisine dair görüşmelerde bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) ziyaret ederek TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetiyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİM'i ziyaret etti. Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) ziyaret ederek TİM Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ve heyetiyle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede; ihracatçılarımızın sorunları başta olmak üzere dünya ve Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Ülkemiz ihracatının önümüzdeki dönemde ulaşması gereken hedefler doğrultusunda partimizin yol haritaları üzerine istişarelerde bulunuldu."

