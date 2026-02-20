Haberler

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan esnaf ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının ilk gününde çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti. Gürkan, Ramazan'ın bereketi ve manevi atmosferinin Bursa'da hissedildiğini belirterek, esnafa hayırlı işler diledi.

Ramazan alışverişini yerel esnaftan yapan Gürkan, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel bir zaman dilimidir." ifadelerini kullandı.

Yerel esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gürkan, ramazan ayının hem manevi hem de ekonomik anlamda bereket getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
