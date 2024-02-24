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Davraz Kayak Merkezi'nde Mahsur Kalan Doktor Kurtarıldı

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken kayalıkta mahsur kalan doktor, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı. Anıl E'nin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve JAK timi çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Anıl E. sağlık durumu iyi bir şekilde kurtarıldı.

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kayalıkta mahsur kalan doktoru Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi kurtardı.

Anıl E, snowboard yapmak için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı. Bunun üzerine Anıl E'nin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Davraz Kayak Merkezi'nde görevli JAK timi, Anıl E'nin kurtarılması için çalışma başlattı.

Doktor olduğu öğrenilen Anıl E. ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarmanın 112 Acil Sağlık ekibine teslim ettiği Anıl E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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