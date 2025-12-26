Haberler

Datça'da 27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu tamamlandı

Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen '27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu', özel sporcular, veteran atletler ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Koşuda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "27 Aralık Büyük Atatürk Yol Koşusu", özel sporcular, veteran atletler ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla organize edilen koşu, Datça'da coşkulu anlara sahne oldu. İlçenin farklı noktalarından başlayan koşu, vatandaşların alkışları eşliğinde tamamlandı.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seher Şahin Akbay, organizasyona destek veren kurumlara ve katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür etti.

Koşunun, genç nesillere Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin tarihi önemini hatırlatmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlenmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
