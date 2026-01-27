Haberler

Datça'da badem üreticilerine hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, badem üreticileri için 'Badem hastalık ve zararlıları' konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Uzman mühendisler, badem bahçelerinde karşılaşılan hastalıklar ve zararlılar hakkında bilgi verdi.

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından badem üreticilerine yönelik "Badem hastalık ve zararlıları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cumalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden gelen uzman mühendisler ile İlçe Tarım Müdürü Ömer Sevim ve ziraat mühendisleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki badem bahçelerinde sıkça karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında üreticilere bilgi verildi.

Özellikle "badem kaplanı" zararlısına karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

Toplantıda, üreticilerin soruları da yanıtlandı, yeni sezonun afetsiz ve bereketli geçmesi temenni edildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti

Bartın'da korkunç gece! Av tüfeğiyle dehşet saçan koca intihar etti