DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın yeterli miktarda madeni para stokları bulunduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu." iddiasını yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."