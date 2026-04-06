Darende'de yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde başlatılan yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Darende Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede 8 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında, 251 iş yerinin inşa edilmesi planlanıyor.

Bölgede kazı çalışmalarında yüzde 80 seviyesine ulaşılırken, iş yerlerinin altına ise 400 araçlık otoparkın yapılması planlanıyor.