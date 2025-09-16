Haberler

Danimarka'da Tren İstasyonlarında Güvenlik Yatırımı

Güncelleme:
Danimarka, Jutland bölgesindeki dört tren istasyonunda güvenliği artırmak için 157 milyon Danimarka kronu yatırım yapacak. Proje, tehlikeli platform geçitlerini kaldırmayı veya yeniden tasarlamayı hedefliyor ve iyileştirme çalışmalarına 2025'te başlanacak.

OSLO, 16 Eylül (Xinhua) -- Danimarka, Jutland bölgesinin güneyindeki dört tren istasyonunda güvenliği artırmak için 157 milyon Danimarka kronu (24,75 milyon ABD doları) yatırım yapacak. Proje kapsamında tehlikeli platform geçitleri kaldırılacak ya da yeniden tasarlanacak.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre güvenlik projeleri, yolcuların karşı platformlara ulaşmak için rayları yürüyerek geçmek zorunda kaldığı istasyonları kapsayacak.

5 Eylül'de Jutland'ın güneyinde meydana gelen kazada 95 yolcu taşıyan bir tren, demiryolu geçidinde tarım aracıyla çarpışarak raydan çıkmış, bir kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralanmıştı.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre iyileştirme çalışmalarına 2025'te başlanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
