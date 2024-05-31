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Dalgıçlardan su altında şampiyonluk kutlaması

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Elazığspor'un Play-off turlarında rakiplerini eleyerek TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanırken, Keban Baraj Gölü'ne dalan dalgıçlar, su altında Elazığspor bayrağı açtı.

Dalgıçlardan su altında şampiyonluk kutlaması

ELAZIĞ - Elazığspor'un Play-off turlarında rakiplerini eleyerek TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanırken, Keban Baraj Gölü'ne dalan dalgıçlar, su altında Elazığspor bayrağı açtı.

TFF 3. Lig Play-off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor hafta sonu karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Play-off birinciliğinin ardından kentte birçok kutlama yapıldı. Son olarak ise dalgıçlar Keban Baraj Gölü'ne dalarak su altında Elazığspor bayrağı açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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