Dalaman Havalimanı ocak ayında 89 bin yolcuya hizmet verdi

Dalaman Havalimanı, ocak ayında toplam 80 bin 53 yolcuya hizmet vererek önemli bir yolcu trafiğine ulaştı. Uçak sayısı ise 1,030 olarak kaydedildi.

Dalaman Havalimanı, ocak ayında 80 bin 53 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, havalimanının bu yılın ilk ayında, 80 bin 53 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, uçak sayısının bin 30, taşınan yük miktarının da 715 ton olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
