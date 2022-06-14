Dağda yediği ottan rahatsızlanan çoban ekiplerce hastaneye ulaştırıldı Muş'ta dağda koyunları otlatırken yediği ottan rahatsızlanan 23 yaşındaki Mehmet Yıldız, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Muş'ta dağda koyunları otlatırken yediği ottan rahatsızlanan 23 yaşındaki Mehmet Yıldız, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl merkezine 50 kilometre mesafedeki Kayalısu köyü kırsalında çobanlık yapan Yıldız, yediği ot nedeniyle rahatsızlandı. Yıldız'ın, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle zor şartlarda ilerleyen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu ulaştıkları Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Sabri Yıldırım - Güncel Mehmet Yıldız Muş Güncel Haberler

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