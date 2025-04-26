Dağcılar Süphan'da moral depoladı

AĞRI - Süphan Dağı'nda başarıyla tamamlanan tırmanış, Ağrı Dağı'na yapılacak büyük çıkış için ekibe güven aşıladı.

Ağrı Dağı tırmanışı öncesinde hazırlıklarını sürdüren bir grup dağcı, Cemal Güneş rehberliğinde Süphan Dağı'nda başarılı bir antrenman gerçekleştirdi. Patnos'ta düzenlenen etkinlikte sporcular, kayakla başlayan serüvenin ardından zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen zirveye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Artan irtifada güç ve dayanıklılık sınavı veren ekip, zirvede yaşanan coşkulu anlarla moral ve motivasyon depoladı. Karlı zirvenin sunduğu etkileyici manzara, dağcıların yaşadığı gururu taçlandırdı.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan ekip lideri Cemal Güneş, "Süphan Dağı'ndaki bu tırmanış, Ağrı Dağı için kritik bir hazırlık süreciydi. Ekibimizin gösterdiği performans, yaklaşan büyük tırmanış için bize güven verdi," ifadelerini kullandı.