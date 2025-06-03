Dağcılar Mereto Dağı'na Tırmandı

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mardin Temsilciliği organizasyonuyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Biriminin (AKUB) Mardin ekibi, Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) ve Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (URFADOSK) üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na tırmandı.

Katılımcılar yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

TDF Mardin Temsilcisi Hasan İmrak, yaptığı açıklamada, geleneksel Mereto Dağı tırmanışını başarıyla tamamladıklarının belirterek, tırmanışa destek sağlayan Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Mardin MEB-AKUB lideri Ahmet Velat Kurşun da arama kurtarma ekibiyle ilk defa böyle bir faaliyete katıldıklarını söyledi.

Tırmanışın çok keyifli geçtiğini dile getiren Kurşun, kendilerine öncülük eden İmrak ve katkı sağlayan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca'ya teşekkür etti.

URFADOSK Yönetim Kurulu Üyesi Candan Özen ise Şanlıurfa'dan gelip bölgenin en yüksek dağındaki güzellikleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın bu dönemde sıcak olduğunu aktaran Özen, sıcak bir yerden serin bir bölgeye gelmenin kendilerini rahatlattığını dile getirdi.

MARKUT ekibinden Ömür Burcu Şanlı ise güzel bir rotada tırmanış yaptıklarını dile getirerek, "Defalarca tırmanıştan vazgeçmeme rağmen arkadaşlarım beni motive ederek, zirveye ulaşmama vesile oldular. Zirveye varınca tüm yorgunluğumuz gitti." ifadesini kullandı.