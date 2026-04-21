Rekabet Kurulu, Hobi Kozmetik Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi

Rekabet Kurulu, Hobi Grubu hakkında, alıcıların yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Önorayı inceleyerek karar veren Kurul, bulguları yeterli gördü.

(ANKARA) - Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Dabur International Limited iştiraki Hobi Grubu hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi. Kurul, teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmadaki bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Dabur International Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama LTD Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün ticari uygulamalarının mercek altına alındığı bildirildi.

Önaraştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerle müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak "Hobby" markasıyla tanınan grup hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı