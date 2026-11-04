CVS Health, eczane ve sağlık çözümlerini iki ayrı şirkete 2028'de ayırmayı planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NEW ABD merkezli sağlık hizmetleri şirketi CVS Health, perakende eczane ve sağlık çözümleri faaliyetlerini ayırarak iki ayrı şirket oluşturmayı planladığını bildirdi.

CVS Health'ten yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun kapsamlı stratejik değerlendirme sürecinin ardından bir karara vardığı, bu çerçevede, sağlık çözümleri ve perakende eczacılık alanlarında faaliyet gösterecek iki ayrı bağımsız halka açık şirket oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Aetna, CVS Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health ve Signify Health'i bünyesinde barındıracak ve sağlık çözümleri alanında hizmet verecek ilk şirketin geçiş sürecinde CVS Health adını kullanmayı sürdüreceği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 9 bin CVS eczanesi, posta yoluyla eczacılık hizmetleri, MinuteClinic ve Health100 teknoloji hizmetlerinin işletmesini kapsayacak ikinci şirketin ise CVS Pharmacy adıyla faaliyet göstereceği aktarıldı.

Açıklamada, iki şirketin de daha odaklı stratejiler, bağımsız sermaye yapıları ve güçlü serbest nakit akışıyla faaliyetlerini sürdüreceği, ayrıca yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmalarının beklendiği ifade edildi.

Ayrılma işleminin, gerekli onay ve koşullara bağlı olarak 2028'in ilk yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, süreç tamamlandığında CVS Health hissedarlarının her iki şirketin de hisselerine sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, CVS Health'in ayrılma gerçekleşene kadar mevcut faaliyetlerini sürdürmeye ve müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA