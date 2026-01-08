Haberler

"Elyaftan Sanayiye: Cumhuriyet'in Kumaşları" sergisi yarın Kadıköy'de açılacak

Erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye'nin tekstil sanayisini ele alan 'Elyaftan Sanayiye: Cumhuriyet'in Kumaşları' sergisi, 15 Ocak'a kadar Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak. Küratör Halil Gökman'ın önderliğinde gerçekleştirilen sergide 25 yıllık bir arşivden görseller yer alıyor.

Erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye ekonomisi için lokomotif görevini üstlenen tekstil sanayinin hikayesini ele alan "Elyaftan Sanayiye: Cumhuriyet'in Kumaşları" sergisi, yarın Kadıköy'de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Halil Gökman'ın üstlendiği ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılacak sergi, 15 Ocak'a kadar görülebilecek.

Sergide yer alan görseller, 25 yılı aşkın bir sürede titizlikle oluşturulmuş bir arşivden seçildi. Sergide kullanılan alıntı ve metinlerin kaynağı, Halil Gökman'ın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 2022'de yayımlanan "Tekstilin Postadaki Yolculuğu" adlı kitabına dayanıyor.

"Elyaftan Sanayiye: Cumhuriyet'in Kumaşları" sergisi, yalnızca geçmişe dönük bir anlatı sunmakla kalmıyor, Türkiye'nin üretim hafızasını, sanayileşme iradesini ve emekle şekillenen kalkınma anlayışını bugünün izleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
