Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü heyecanı Rabat'a taşındı

Fas'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Büyükelçilik resmi konutunda düzenlenen 100. yıl resepsiyonuna, Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi ve Fas eski Başbakanı Sadeddin Osmani'nin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi birçok ülkenin büyükelçileri ile Fas'ta ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonda, İstiklal Marşı ve Fas milli marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı paylaşıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bugünkü güçlü Türkiye'mizden kuvvet alarak ve Türkiye Yüzyılı'nı başarılarla doldurarak gelecek nesillere taşımak, hepimizin kahraman şehitlerimize borcudur." dedi.

Resepsiyonda konuşan Fas Adalet Bakanı Vehbi ise Fas ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını, bugün de siyasi, ekonomik ve turizm ilişkilerinin güçlü olduğunu ve daha da güçleneceğini ifade etti.

Son dünya kupasında yarı final oynama başarısı gösteren Fas Milli Takımı'na Türkiye'den güçlü bir desteğin gelmesini, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Vehbi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Yolları tarafından, resepsiyona katılanlar arasından çekilişle üç kişiye, Fas-Türkiye uçak bileti hediye edildi.

Daha sonra sahne alan orkestra, Türk müziği eserlerini icra etti. Resepsiyon boyunca davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.