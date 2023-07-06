Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan "E- Devlet Bilgileri Çalındı" İddiasına Yalanlama: "Oltaya Geliyorsunuz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, E- Devlet şifrelerinin çalındığı iddialarının yer aldığı sitelerin yurttaşların şifrelerini çalmak için oluşturulduğunu belirterek vatandaşları yardı. Koç, “’E-Devlet hacklendi. E-Devlet çalındı. Milyonlarca vatandaşımızın kimlik bilgileri çalındı’ gibi haberlerin esasında doğrudan dolandırıcılık ve siber suç örgütlerinin ele geçirdiği, bilgileri sattığı ilanlardır. Bu ilanlara girdiğiniz zaman sizin verileriniz de birçoğu da zaten 70 lira, 100 lira gibi fiyatlarla kredi kartı bilginizi de alıyor. Siz oraya girerken, veriye ulaşmak isterken kendi kredi kartı bilgilerinizi de çalarak, bu havuzu büyütmüş olursunuz. Yani oltaya geliyorsunuz, tam tabir ile” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, E- Devlet şifrelerinin çalındığı iddialarının yer aldığı sitelerin yurttaşların şifrelerini çalmak için oluşturulduğunu belirterek vatandaşları yardı. Koç, "' E-devlet hacklendi. E-Devlet çalındı. Milyonlarca vatandaşımızın kimlik bilgileri çalındı' gibi haberlerin esasında doğrudan dolandırıcılık ve siber suç örgütlerinin ele geçirdiği, bilgileri sattığı ilanlardır. Bu ilanlara girdiğiniz zaman sizin verileriniz de birçoğu da zaten 70 lira, 100 lira gibi fiyatlarla kredi kartı bilginizi de alıyor. Siz oraya girerken, veriye ulaşmak isterken kendi kredi kartı bilgilerinizi de çalarak, bu havuzu büyütmüş olursunuz. Yani oltaya geliyorsunuz, tam tabir ile" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu bugün Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un, "Dijitalin Yüzyılında E-Devlet Kapısı" sunumunu dinledi. Koç, yurttaşların E- Devlet'ten yüzde 95 oranında memnun olduğunu belirterek, E- Devlet'in tarihinden bahsetti.

Koç, E- Devlet'te 2008 yılında 9 kurum varken, 2023 yılında 985 kurumun E- Devlet'e entegre edildiğini belirtti. Koç, 22 olan dijital hizmeti 7 bin 163'e çıkardıklarını söyleyerek, 63 milyon kişinin E-Devlet'i kullandığını açıkladı. Koç, "Her 10 kişiden 9'u E- Devlet kapısını kullanıyor" dedi. Koç, bir yurttaşın sisteme girdiğinde ortalama 3 hizmete baktığını açıklayarak, 2023 yılı sonunda 4,5 milyar giriş beklediklerini ifade etti. Koç, "E- Devlet kapısına her girişin vatandaşlara 10 liralık tasarrufa sebep oluyor" dedi.

"TOGG İLE E- DEVLET'E GİRİŞ YAPILABİLİYOR"

Koç, E- Devlet'in bütçesi hakkında "200 milyon liralık bütçe ile yönetmekteyiz. Bu bütçe Cumhurbaşkanlığının merkez bütçesi tarafından sağlamakta" diye konuştu. Koç, E- Devlet'i TOGG ile de entegre ettiklerini söyleyerek, "1407 kez E- Devlet'e TOGG ile giriş yapıldı" diye bilgi verdi.

Koç, yurttaşların E- Devlet'ten ne zaman emekli olacağını sık sorguladığını aktararak, Çalışma Hayatım hizmetinin 570 milyonun üzerinde kullanıldığını söyledi.

Koç, 65 yaş ve üzeri yurttaşların kullanım oranını az olduğunu dile getirerek, 89 bin 133 yurttaşın evine giderek E- Devlet'i anlattıklarını belirtti.

Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik de yeni hizmetler sunduklarını kaydederek, "E-Devlet kullanıcısı olan vatandaşlarımızın hepsine hane başı destek ödemesi bankaya yattığı zaman mesaj attık… 150 bin vatandaşımıza da DASK poliçelerinin yattığını bilgilendirmiş olduk" diye konuştu.

"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Koç, E- Devlet'in hacklendiği iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"E- Devlet kapısında herhangi bir veri tutulmuyor. Biz sadece sizin kullanıcı adınız ve parolanızı tutuyoruz. Herhangi bir verinin sızması veya hacklenmesi teknik olarak mümkün değil. Ayrıcı kullanıcıların sisteme girişlerinde güçlü şifreleme yöntemleri kullanıyoruz."

Koç, kullanıcıların E- Devlet şifrelerinin ele geçirilmiş olsa bile önlemlerinin olduğunu aktararak, "E- Devlet kapısı üzerinde gerekli bildirimler yapıyoruz. İki aşamalı giriş özelliğini aktif ediyoruz. Kullanıcılarımız E- Devlet kullanıcı adı ve şifresini ele geçirtseler de yapmış olduğumuz 'big data analizleri' ile beraber o kullanıcımızın şifresinin o kullanıcımız tarafından kullanılmadığını anlayarak, kullanıcımızı uyarıyoruz. İki aşamalı şifre giriş özelliğine geçiriyoruz" diye konuştu.

"ASILSIZ HABERLER"

85 milyon kişinin E- Devlet verisinin çalındığı iddiasına ilişkin "Oysa ki E- Devlet kapısı kullanıcısı sayısı 63 milyon. Bu tür asılsız haberler ortaya atılarak gündem oluşturulmak isteniyor" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstelik çalındığı iddia edilen veriler satışa çıkarıldığı web siteler incelendiğinde, hepsini teker teker inceliyoruz ve hepsini ulusal siber olaylara müdahale merkezine bildirerek, Türkiye'den engellenmesini sağlıyoruz. Bunlar tam bir oltalama saldırısı siteleri. Söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli olduğunu, kullanıcı adına yapılan saldırılardan oluştuğu anlaşılıyor. Şimdi oltalama saldırısı dediğimiz zaman, oltalama saldırısı size gelen bir link veya yazılımla bilgisayarınızın ele geçirilmesi. O bilgisayarınız ele geçirildiği zaman sadece E- Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ele geçirilmiyor. O bilgisayarda olan her türlü şifre ele geçiriliyor. Teknik tabir ile zombileştiriliyor.

"OLTAYA GELİYORSUNUZ"

'E- Devlet hacklendi. E- Devlet çalındı. Milyonlarca vatandaşımızın kimlik bilgileri çalındı' gibi haberlerin esasında doğrudan dolandırıcılık ve siber suç örgütlerinin ele geçirdiği, bilgileri sattığı ilanlardır. Bu ilanlara girdiğiniz zaman sizin verileriniz de birçoğu da zaten 70 lira, 100 lira gibi fiyatlarla kredi kartı bilginizi de alıyor. Siz oraya girerken, veriye ulaşmak isterken kendi kredi kartı bilgilerinizi de çalarak, bu havuzu büyütmüş olursunuz. Yani oltaya geliyorsunuz, tam tabir ile. Oltalama saldırısının gerçeğini yerine getiriyorsunuz… Şu ana kadar 200 binin üzerinde oltalama sitesine Türkiye'den erişimini engelledik."