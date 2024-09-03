Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni Orta Vadeli Programı açıklayacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de kamuoyuna açıklamayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de ekonomiye dair soruları yanıtladı. Yılmaz, yeni Orta Vadeli Program ile ilgili şunları söyledi:

"Orta Vadeli Programımızı 5 Eylül günü açıklamak üzere bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Planımız, Orta Vadeli Programımızı 5 Eylül günü kamuoyu ile paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurul üyesi arkadaşlarımızla programımızın detaylarını kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Öngürülebilirliği arttırıcı şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı paylaşmış olacağız."