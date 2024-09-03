Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni Orta Vadeli Programı açıklayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirtti. Programın detayları, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de kamuoyuna açıklamayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de ekonomiye dair soruları yanıtladı. Yılmaz, yeni Orta Vadeli Program ile ilgili şunları söyledi:

"Orta Vadeli Programımızı 5 Eylül günü açıklamak üzere bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Planımız, Orta Vadeli Programımızı 5 Eylül günü kamuoyu ile paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurul üyesi arkadaşlarımızla programımızın detaylarını kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Öngürülebilirliği arttırıcı şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı paylaşmış olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Orta vadeli program Ekonomi Güncel Eylül

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek

Kasım Gülpınar için bomba iddia! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title