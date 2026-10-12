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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir"

Kaynak: AA
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