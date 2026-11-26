Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın 199,25 milyar lira ödeme yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye sürecinde yarın itibarıyla 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacağını söyledi. Açıklamaya göre ödeme, olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye sürecinde yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye süreci) Yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak"
Kaynak: AA