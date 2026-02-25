Haberler

Cevdet Yılmaz Atbr Heyetini Kabul Etti... "Hedef 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable üyeleri ile bir araya gelerek Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini görüşmek üzere toplandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde American Turkish Business Roundtable üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti. Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle; 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyet üyelerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA
